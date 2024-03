Regno Unito: il politico di sinistra Galloway vince le suppletive a Rochdale e attacca Starmer, "questo è per Gaza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- George Galloway, candidato del Partito dei lavoratori, ha vinto le elezioni suppletive nel seggio di Rochdale, nel Regno Unito. Una vittoria schiacciante per l'ex esponente laborista e concorrente dell'edizione britannica del Grande Fratello Vip, che ha ottenuto 12.335 voti, ben 5.697 in più del secondo classificato e pari al 39,7 per cento delle preferenze. Il candidato indipendente David Anthony Tully è arrivato secondo con 6.638 voti, seguito dal conservatore Paul Ellison con 3.731. Dalla squadra elettorale Galloway è emersa subito una sicurezza tale che, entro un'ora dalla chiusura dei seggi, i giornalisti sono stati informati della sua "agevole" vittoria, ed è stata annunciata una “manifestazione di massa” subito dopo la dichiarazione che il candidato avrebbe rilasciato una volta confermato il suo successo alle urne. L'esito del voto rappresenta una sconfitta soprattutto per i laboristi che detenevano una solida maggioranza nel seggio e stavano guadagnando terreno nei sondaggi. (segue) (Rel)