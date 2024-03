Regno Unito: il politico di sinistra Galloway vince le suppletive a Rochdale e attacca Starmer, "questo è per Gaza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizialmente il partito di Keir Starmer si aspettava una competizione abbastanza agevole per sostituire il deputato in carica, Tony Lloyd, morto il 17 gennaio scorso di leucemia. Tuttavia la campagna elettorale è stata gettata nel caos quando è emerso che il candidato laborista, Azhar Ali, aveva pronunciato delle teorie cospirazioniste anti israeliane sull’attacco del movimento islamista palestinese Hamas dello scorso 7 ottobre. I laburisti, quindi, sono stati costretti a sconfessare Ali e ad abbandonare la campagna elettorale appena una settimana dopo l’inizio della competizione. Anche se il nome di Ali risultava presente sulla scheda elettorale – oramai, infatti, era troppo tardi per selezionare un altro candidato – i laboristi hanno interrotto la campagna elettorale nella città situata nei pressi di Manchester quasi tre settimane fa. Non è casuale che, nel suo discorso dopo che ne è stata certificata la vittoria, Galloway abbia lanciato attacchi contro i conservatori ma soprattutto contro il Partito laborista. (segue) (Rel)