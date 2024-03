Regno Unito: il politico di sinistra Galloway vince le suppletive a Rochdale e attacca Starmer, "questo è per Gaza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Keir Starmer, questo è per Gaza”, ha detto Galloway. “Pagherete un prezzo elevato per il ruolo che avete svolto nel consentire, incoraggiare e coprire la catastrofe attualmente in corso nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto il politico di sinistra britannico. “Questo risultato scatenerà un movimento, una frana, uno spostamento delle placche tettoniche, in una ventina di collegi elettorali parlamentari, a partire da qui nel nord-ovest, nelle West Midlands, a Londra, da Ilford a Bethnal Green e Bow", ha proseguito Galloway, lanciando una vera e propria sfida a Starmer. “I laboristi sono consapevoli di aver perso la fiducia di milioni di elettori che lealmente e tradizionalmente hanno votato per loro, generazione dopo generazione”, ha aggiunto il neo eletto parlamentare. (Rel)