Regno Unito: incendio nel quartiere di South Kensington a Londra, 11 persone ricoverate

- Almeno undici persone sono state ricoverate in ospedale a seguito di un incendio divampato in un edificio residenziale nel quartiere londinese di South Kensington. Lo hanno riferito i vigili del fuoco della capitale britannica. "Un totale di circa 130 residenti sono stati evacuati dall'edificio a South Kensington. Undici persone sono state curate per inalazione di fumo e portate in ospedale", si legge sul profilo X dei vigili del fuoco. Secondo quanto riferito, 15 mezzi e un centinaio di vigili del fuoco sono stati coinvolti nello spegnimento dell'incendio nell'edificio di cinque piani. Secondo i soccorritori, l'incendio è divampato dal piano inferiore per poi espandersi verso l'alto, inghiottendo il tetto dello stabile. I vigili del fuoco hanno utilizzato delle scale per salvare almeno cinque persone intrappolate in un appartamento avvolto dalle fiamme. Restano fa stabilire le cause del rogo. (Rel)