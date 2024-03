Giappone: 99 casi di molestia sessuale, si dimette il sindaco di Ginan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della cittadina di Ginan, nella prefettura giapponese di Gifu, ha annunciato oggi le proprie dimissioni, dopo essere stato accusato di ben 99 casi di molestia sessuale. Il sindaco 74enne Hideo Kojima ha annunciato personalmente le proprie dimissioni oggi, durante una conferenza stampa nel corso della quale ha negato alcune delle accuse ed è scoppiato in lacrime, suscitando critiche e ilarità da parte degli utenti giapponesi dei social media. Le accuse nei confronti dell'ormai ex primo cittadino sono contenute in un rapporto prodotto da una commissione d'inchiesta indipendente, secondo cui Kojima si sarebbe macchiato di comportamenti inappropriati di vario genere e di contatti fisici non consensuali. "Non l'ho fatto", ha detto oggi Kojima, sostenendo che abbracci e altri "contatti innocui" - avrebbe ad esempio sollecitato ex collaboratrici a chinarsi e a toccagli mani e gambe - siano stati scambiati per molestie. "Questo rapporto pecca di neutralità, e vorrei che la questione fosse indagata più rigorosamente", ha dichiarato il sindaco dimissionario, che però ha ammesso di non aver letto per intero il documento contenente le accuse nei suoi confronti. Al momento contro Kojima non è stata intrapresa alcuna azione giudiziaria. (Git)