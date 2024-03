Gaza: al Congresso federale Usa aumentano le richieste di un cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più deputati e senatori del Congresso federale Usa si appellano all'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, affinché eserciti pressioni su Israele per interrompere la sanguinosa campagna militare in corso a Gaza, già costata la vita a quasi 30mila palestinesi. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui le richieste si sono fatte ancora più forti da ieri, dopo il tragico episodio delle centinaia di civili palestinesi uccisi o feriti durante la consegna di un carico di aiuti umanitari nella Striscia. Il deputato democratico Greg Landsman dell'Ohio ha dichiarato ieri che gli aiuti umanitari dovrebbero entrare a Gaza almeno da due punti differenti: "Se in quelle aree ci fossero il cibo, l'acqua e i medicinali di cui la gente a bisogno, si eviterebbero eventi tragici come quello di oggi", ha detto il deputato, secondo cui aumentare l'afflusso di aiuti ai civili palestinesi "deve essere la priorità". Appelli analoghi so no giunti nelle scorse ore da altri deputati, incluso il democratico Gregory Meeks di New York, membro della commissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti. (segue) (Was)