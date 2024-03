Gaza: al Congresso federale Usa aumentano le richieste di un cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di oltre 100 palestinesi nella Striscia di Gaza, mentre attendevano in fila per ricevere aiuti umanitari, rappresenta una “tragedia allarmante”, e gli Stati Uniti sono “molto preoccupati”. Lo ha detto ieri la vice portavoce della Casa Bianca, Olivia Dalton, durante un briefing con la stampa. “Troppi civili sono morti durante le operazioni militari israeliane, e su questo terribile incidente serve una indagine approfondita: siamo in contatto con il governo di Israele, a cui abbiamo chiesto di fornire informazioni”, ha detto, sottolineando la necessità di un “piano credibile” per garantire la sicurezza dei civili nell’enclave. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha dichiarato che la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza è “disperata”. "Servono cibo, acqua e medicinali, e servono adesso”, ha detto, aggiungendo che Israele deve prendere “tutte le misure necessarie per consentire l’ingresso e la distribuzione degli aiuti alla popolazione civile palestinese”. (segue) (Was)