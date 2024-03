Gaza: al Congresso federale Usa aumentano le richieste di un cessate il fuoco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, è salito a 112 morti e 800 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto Al Rashid Street, a ovest di Gaza City, mentre venivano consegnati gli aiuti umanitari. “Wafa” riporta che i militari israeliani di stanza a ovest di Gaza City, “hanno sparato contro migliaia di persone che aspettavano l’arrivo di camion carichi di aiuti umanitari, provocando la morte e il ferimento di centinaia di persone”. Secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), da un'indagine preliminare sull'incidente 30 camion di aiuti sono entrati nella Striscia la mattina presto attraverso il valico di Kerem Shalom, dirigendosi verso nord. Quando il convoglio di camion è giunto a Gaza City, proseguono le Idf, è stato attaccato da una folla di residenti, e decine di loro sono stati uccisi e schiacciati. Secondo l'esercito israeliano, i camion hanno proseguito verso il nord di Gaza e al loro arrivo nel quartiere di Rimal, sono pervenute segnalazioni di uomini armati che hanno colpito i camion e li hanno saccheggiati. A questo punto, secondo l'esercito, parte della folla ha iniziato ad avvicinarsi ai militari che stavano mettendo in sicurezza il convoglio. A quel punto, proseguono le Idf, i militari hanno risposto sparando in aria da una distanza di decine di metri e poi hanno sparato alle gambe di chi continuava ad avvicinarsi. (segue) (Was)