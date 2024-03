Gaza: al Congresso federale Usa aumentano le richieste di un cessate il fuoco (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio che deraglino i negoziati in corso è stato espresso in modo netto anche dal presidente Usa, Joe Biden, parlando ai giornalisti prima di partire per il Texas. “Non sappiamo ancora cosa sia accaduto, ma so che complicherà i negoziati per una nuova pausa umanitaria”, ha detto. Dopo i fatti avvenuti a Gaza, non a caso Biden ha sentito telefonicamente i vertici degli altri paesi mediatori: Egitto e Qatar. Secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza egiziana, Ahmed Fahmy, il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha messo in guardia sul rischio di un'escalation militare e ha evidenziato la condanna del Cairo agli attacchi che prendono di mira “civili indifesi” in violazione del diritto internazionale. Da parte sua, secondo la presidenza del Cairo, Biden ha apprezzato gli sforzi congiunti per promuovere la tregua a Gaza, spiegando che in questo momento rappresentano una priorità per ripristinare la stabilità nella regione del Medio Oriente. Il presidente statunitense ha inoltre espresso apprezzamento per i continui sforzi egiziani e per la leadership “fondamentale” del Cairo nell’ambito della fornitura di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza attraverso il porto di Rafah. Nel corso del colloquio telefonico, Al Sisi e Biden hanno concordato di continuare le consultazioni nel quadro del tentativo di ripristinare la pace e sicurezza nella regione mediorientale, sottolineando la forza del partenariato strategico tra i due Paesi. Secondo i resoconti dei media, la perplessità sul proseguimento dei negoziati è stata espressa da Biden anche durante il colloquio telefonico con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. (Was)