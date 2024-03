Usa: ex ambasciatore in Giappone Hagerty, Trump non è un isolazionista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non condurrà una politica isolazionista se verrà rieletto alla Casa Bianca il prossimo novembre, e il suo principale obiettivo non è di isolare gli Stati Uniti, ma di rafforzarli strutturalmente. Lo ha dichiarato il senatore ed ex ambasciatore Usa in Giappone William Hagerty nel corso di una intervista concessa a diversi media giapponesi. Hagerty, che ha servito come ambasciatore in Giappone proprio durante l'amministrazione Trump, ha detto di aver discusso dell'importanza delle relazioni tra Stati Uniti e Giappone con l'ex presidente la scorsa settimana, specie per quanto riguarda il tema cruciale della stabilità nell'Indo-Pacifico e del contenimento di Cina e Corea del Nord. (segue) (Was)