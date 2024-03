Usa: ex ambasciatore in Giappone Hagerty, Trump non è un isolazionista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le persone fraintendono lo slogan America First", interpretandolo come il simbolo di un'amministrazione presidenziale che ignora la cooperazione con i tradizionali alleati degli Stati Uniti", ha detto Hagerty nel corso dell'intervista. Il repubblicano, membro della commissione Affari esteri del Senato federale, ha negato che i quattro anni di Trump alla Casa Bianca siano stati segnati da una deriva isolazionista della prima potenza mondiale, e ha sostenuto che l'obiettivo della precedente amministrazione sia sempre stato quello di rafforzare le tradizionali alleanze, concentrandosi però su una dinamica di negoziato e interlocuzione bilaterale. (segue) (Was)