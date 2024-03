Usa: ex ambasciatore in Giappone Hagerty, Trump non è un isolazionista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trump ha chiarito che vuole vedere Paesi partner più forti e collaborativi possibile", ha detto il senatore, sostenendo che le dichiarazioni e le opinioni di Trump vengano spesso distorte da media. Ciò varrebbe anche per le controverse dichiarazioni formulate di recente dall'ex presidente in merito alla Nato: Trump "è stato molto chiaro sul fatto che i nostri alleati della Nato devono reggersi sulle loro gambe e pagare la loro parte", ha detto Hagerty. I commenti di Trump in merito alla sua indisponibilità a difendere alleati che non curano la propria difesa, ha sostenuto il senatore, sono stati decontestualizzati. Durante un comizio in South Carolina il 10 febbraio, Trump ha affermato che incoraggerebbe la Russia a fare "qualunque diavolo di cosa voglia" nei confronti dei Paesi Nato che non abbiano rispettato gli impegni di spesa. (segue) (Was)