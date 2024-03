Usa: ex ambasciatore in Giappone Hagerty, Trump non è un isolazionista (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali dichiarazioni, che hanno suscitato sdegno in Europa, andrebbero riportate nel loro contesto, ha sostenuto Hagerty: "Ciò che (Trump) stava cercando di dire è che se non lo fai, se non ti reggi in piedi, la Russia avrà la meglio, perché essere sovvenzionati (dagli Stati Uniti) non è il modo giusto per giocare a questo gioco". Interrogato sulla possibilità che Trump possa nuovamente allontanare gli Stati Uniti dalle istituzioni regionali e globali in caso di vittoria alle elezioni presidenziali di novembre, il senatore ha detto che non pensa che l'ex presidente sia contrario a trattare le questioni critiche su base multilaterale. "l problema con l'impegno multilaterale è che è molto difficile far sedere ciascuna parte al tavolo, e se un singolo soggetto non è d'accordo si rischia di non giungere ad alcuna conclusione", ha detto il senatore. "Trump è un uomo d'affari proprio come lo sono io. Vuole vedere progressi e vuole vedere progressi rapidi". (segue) (Was)