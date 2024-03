Usa: Congresso approva estensione temporanea dei finanziamenti al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge per estendere di una settimana i finanziamenti al governo federale, concedendo così più tempo ai legislatori per giungere a un accordo sul rifinanziamento delle agenzie federali ed evitare così un arresto delle attività amministrative (shutdown) che sarebbe altrimenti scattato già oggi. Il testo provvisorio, approvato dalla Camera, ha ottenuto nella notte anche il via libera del Senato. Diverse agenzie federali, tra cui i dipartimenti dell’Agricoltura, dell’Energia, Trasporti e Urbanistica, stanno già operando in esercizio provvisorio, e la scadenza dei finanziamenti era fissata alla mezzanotte di domani. La misura provvisoria approvata dal Congresso prevede una estensione fino al prossimo 8 marzo per i finanziamenti relativi alle attività in scadenza il primo marzo, mentre per tutte le altre il limite sarà esteso dall’8 al 22 marzo. (Was)