G20: manca l'accordo su questioni "geopolitiche", riunione Finanze si chiude senza documento ufficiale (2)

- L'ipotesi che non si sarebbe arrivati a un consenso finale era affiorata più volte nel corso della giornata. In una conferenza stampa convocata nel momento in cui Haddad apriva la sessione odierna, il ministro delle Finanze tedesco, Christian Linder, avvertiva che la Germania non avrebbe firmato un documento che non recasse riferimenti alla "questione geopolitica". "Non possiamo eludere il fatto che sia in atto una guerra contro l'Ucraina", ha detto Linder. "Al momento non c'è accordo", aveva osservato il ministro Giancarlo Giorgetti, segnalando che le resistenze non erano solo da parte tedesca. "Da dopo l'inizio della guerra, ogni G20 diventa sempre più complicato a trovare formule chiare e nette di condanna dell'aggressione russa in Ucraina", ha detto il ministro. (Brs)