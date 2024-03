Usa: ex ambasciatore Rocha si dichiarerà colpevole, ha agito come agente segreto per Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ambasciatore statunitense Manuel Rocha, accusato di avere lavorato per decenni come agente segreto per conto del governo cubano, ha accettato di dichiararsi colpevole. Durante una udienza a Miami, in Florida, l’ex ambasciatore Usa in Bolivia ha detto alla giudice Beth Bloom di essere intenzionato a dichiararsi colpevole dei capi di imputazione emessi nei suoi confronti, dopo essere stato accusato di frode, falsa testimonianza e di avere agito come agente per conto di un governo straniero. Il diplomatico, 73 anni, dovrebbe dichiararsi colpevole di due capi d’accusa per cospirazione, e per ognuno di questi rischia dai cinque ai dieci anni di prigione. Le altre accuse dovrebbero cadere a seguito dell’accordo. (Was)