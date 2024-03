Argentina-Italia: in Ambasciata a Buenos Aires incontro tra diplomatici di Paesi del G7 e governo locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires ha organizzato un incontro con gli ambasciatori del G7 in Argentina e con rappresentanti del governo locale. "È stato un incontro molto produttivo in cui si è discusso della politica interna, delle riforme che sta portando avanti il ​​governo argentino e della capacità e necessità di attrarre investimenti stranieri", si legge in un messaggio pubblicato dalla sede diplomatica sui propri profili social. All'incontro, presieduto dall'ambasciatore italiano, Fabrizio Lucentini, hanno partecipato il capo di Gabinetto del governo argentino, Nicolas Posse, la ministra degli Esteri, Diana Mondino, il segretario per le relazioni economiche internazionali del ministero degli Esteri, Hector Cima, e i rappresentanti del Canada, Reid Sirrs, della Francia, Romain Nadal, del Giappone, Hiroshi Yamauchi, della Germania, Dleter Lamie, degli Stati Uniti, Marc Stanley, del Regno Unito, Kirsty Hayes e dell'Unione Europea, Amador Sanchez Rico.(Abu)