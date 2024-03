Usa: Senato approva estensione temporanea dei finanziamenti al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato statunitense ha approvato una proposta per estendere di una settimana i finanziamenti al governo federale, ed evitare così un blocco delle attività amministrative che potrebbe verificarsi già a partire dalla mezzanotte. Il testo, passato con 77 voti favorevoli e 13 contrari, passa ora al presidente Joe Biden per la firma. In base alla proposta, diverse agenzie federali vedranno estesa la scadenza dei finanziamenti fino al prossimo 8 marzo, mentre per tutte le altre i fondi saranno disponibili fino al 22 marzo. Una soluzione temporanea, per dare alle parti il tempo necessario a trovare una intesa definitiva. (Was)