Milano: Corte dei Conti apre fascicolo per danno erariale su oneri urbanizzazione del Comune

- La procura regionale della Corte dei conti della Lombardia "ha aperto un'istruttoria per presunto danno erariale nei confronti del Comune di Milano", nell'ambito di alcune inchieste di tema urbanistico come quella di Piazzale delle Milizie, dove dovrebbe sorgere il "Bosconavigli". Lo ha reso noto il procuratore regionale Paolo Evangelista nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio alla sede milanese della Corte dei conti. L'ipotesi del danno erariale deriverebbe dal fatto che siano stati applicati gli oneri di urbanizzazione riferiti alla ristrutturazione di edifici già esistenti per quelle che sono, invece nuove costruzioni, che avrebbero avuto un costo maggiore a carico delle imprese. Oneri di urbanizzazione, che secondo quanto riferito dai magistrati contabili, sarebbero fermi a 10 anni fa e non avrebbero dunque rispettato la cadenza triennale dei tempi di aggiornamento previsti dalla legge regionale. (segue) (Rem)