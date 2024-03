Milano: Corte dei Conti apre fascicolo per danno erariale su oneri urbanizzazione del Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La procura regionale della Corte dei Conti - ha spiegato Evangelista - apre le istruttorie, è obbligata a farlo, ogni qual volta vi è una denuncia in cui viene ipotizzata una fattispecie di danno concreta. La procura regionale apre istruttorie anche in presenza di articoli di stampa. Nel momento in cui dagli articoli di stampa è stato rappresentata questa ipotesi di danno di mancata entrata, perché è stata applicata la normativa in tema di ristrutturazione edilizia e non quella che prevede invece un permesso di costruire, e in questo caso gli oneri a carico del privato sono di fatto inferiori, in questa ipotesi di fattispecie di danno erariale da mancata entrata in materia urbanistica la Procura ha l'obbligo di aprire un'istruttoria". (segue) (Rem)