Milano: Corte dei Conti apre fascicolo per danno erariale su oneri urbanizzazione del Comune (3)

- Il procuratore regionale ha precisato che l'indagine "è stata aperta, ma rimane il segreto dell'attività investigativa". Il tema degli oneri di urbanizzazione, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, è il mancato aggiornamento, come previsto dalla legge. Secondo i magistrati della Corte dei Conti, infatti, "il Comune di Milano, così come altri Comuni, non hanno aggiornato gli oneri di urbanizzazione: Milano ha gli oneri di urbanizzazione fermi al 2013-2014, mentre la legge regionale prevede che vengano aggiornati con cadenza triennale. Questo è il tema di discussione. Sul piano astratto il problema è che, non riscuotere questi oneri, è un danno erariale per la pubblica amministrazione". (Rem)