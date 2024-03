Corte Conti: Evangelista, su proroga scudo erariale perplessità e problemi di incostituzionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente ulteriore proroga del cosiddetto scudo erariale fino al 31 dicembre 2024 desta "forti perplessità" e financo problemi di incostituzionalità in quanto "violativa dell'articolo 3 della Costituzione la previsione di una diversa disciplina normativa delle condotte missive (sanzionate) e commissione (esentate) per cui si arriva al paradosso che per, per il danno prodotto all'amministrazione con colpa grave da Tizio paga Caio che doveva 'solo' controllarlo". Lo ha detto il procuratore regionale della Corte dei conti della Lombardia, Paolo Evangelista, durante la conferenza stampa che ha preceduto l'inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile. "Con lo scudo erariale, se crolla un'opera pubblica, un ponte, per grave negligenza o imperizia nella progettazione o nella fase esecutiva non risponde di alcun danno il progettista-direttore dei lavori, mentre potrebbe risponderne solo il collaudatore che ha omesso di riscontrare vizi costruttivi nella fase di collaudo". (segue) (Rem)