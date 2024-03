Corte Conti: Evangelista, su proroga scudo erariale perplessità e problemi di incostituzionalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esenzione della responsabilità "anche per le condotte dei privati destinatari di finanziamenti del Pnrr - ha proseguito - , pone peraltro seri problemi di compatibilità tra diritto interno e diritto dell'Unione Europea, perché restano in vigore norme unionali che non limitano la responsabilità per colpa grave".In definitiva - ha rilevato - l'esenzione dalla responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, che aveva come scopo quello di evitare rallentamenti e inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa, si rivela invece produttivo di ulteriore inefficienza per una sorta di 'eterogenesi dei fini', finendo per cagionare il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di 'attenzione amministrativa' per una gestione oculata delle risorse pubbliche, di cui si sente estremamente bisogno". Evangelista ha inoltre rilevato che "assumere come causa di inefficienza la responsabilità dinanzi alla Corte dei conti ritengo sia un alibi per lo stesso legislatore che non riesce nella semplificazione delle norme dell'agire pubblico ovvero a rimuovere la principale fonte dei ritardi dei procedimenti amministrativi". (Rem)