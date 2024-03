Corte Conti: Canu, tempi processi al di sotto del termine previsto per ragionevole durata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tempi di celebrazione dei processi innanzi alla Sezione, giurisdizionale regionale della Lombardia nel 2023 “si sono mantenuti ben al di sotto del termine massimo previsto dalla normativa sulla ragionevole durata del processo che, per il primo grado, indica in tre anni. Più in dettaglio, per i giudizi di responsabilità amministrativa definiti nel 2023, il tempo trascorso tra il deposito dell'a introduttivo e il deposito della sentenza è stato, in media, di 297 giorni, mentre, per i giudizi pensionistici, il tempo medio di definizione è stato di 544 giorni. Lo afferma nella sua relazione il presidente della Corte dei Conti, Marco Canu, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nella sede di via Marina a Milano. (Rem)