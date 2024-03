Corte Conti: in Lombardia recuperati quasi 8,6 milioni, dato più rilevante a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2023 in Lombardia sono stati recuperati quasi 8,6 milioni di euro,"il dato più rilevante a livello nazionale, sia in esecuzione di sentenze di condanna definitive sia a seguito di versamenti 'spontanei' da parte dei presunti responsabili o di interventi correttivi in autotutela delle Amministrazioni pubbliche interessate". Lo afferma il procuratore regionale della Corte dei conti della Lombardia, Paolo Evangelista, nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Nel rispetto del principio dell'autonomia finanziaria - ricorda - la maggior parte degli importi recuperati rientrano direttamente nei bilanci degli enti lombardi e non confluiscono in appositi fondi statali, come nel caso di confisca in sede penale".(Rem)