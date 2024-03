Usa: Trump, se rieletto polizia locale avrà ruolo cruciale nella deportazione di migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di polizia locale avranno un ruolo cruciale nell'espulsione di massa di migranti irregolari dagli Stati Uniti, se l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump verrà rieletto alla Casa Bianca. Lo ha dichiarato proprio Trump ieri, nel corso della sua visita a Eagle Pass, al confine tra Stati Uniti e Messico. "Dobbiamo deportare molte persone, e dobbiamo iniziare subito", ha dichiarato Trump nel corso di una visita concessa all'emittente "Fox News" durante la visita al confine. "Non abbiamo scelta, e il modo per farlo è tramite la polizia locale", ha aggiunto l'ex presidente. Trump ha lamentato le ricadute della campagna per definanziare le forze di polizia promossa da parti del Partito democratico nel 2020, e ha aggiunto che se verrà rieletto presidente a novembre, fornirà alle forze di polizia le immunità legali necessarie a contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina. (segue) (Was)