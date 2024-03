Usa: Trump, se rieletto polizia locale avrà ruolo cruciale nella deportazione di migranti irregolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà la polizia locale ad arrestare (quanti risiedono illegalmente nel Paese), e a noi spetterà rimandarli nel loro Paese", ha dichiarato l'ex presidente. Trump ha già promesso nelle scorse settimane che se sarà rieletto darà il via alla più grande campagna di espulsioni "da decenni a questa parte" in risposta alla storica crisi migratoria al confine con il Messico. L'ex presidente ha più volte citato a modello la campagna di deportazioni intrapresa tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso dal 34mo presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower. Il presidente Usa in carica, Joe Biden, ha definito i piani di Trump "razzisti, antiamericani e inefficaci". (segue) (Was)