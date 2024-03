Serbia: Vucic, Europa sta cercando soluzione su abolizione transazioni in dinaro in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha detto che si sta cercando una soluzione in merito alla decisione del governo di Pristina di abolire l'uso delle transazioni in dinaro serbo tra il territorio del Kosovo e la Serbia. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ospite dell'emittente radiotelevisiva "Rts". Vucic ha quindi sottolineato di aver avuto "colloqui importanti" con lo stesso Michel sulla questione. "Stiamo aspettando un invito per andare a Bruxelles", ha detto il presidente serbo, secondo cui "qualcosa dovrà essere risolto nei prossimi giorni, perché i serbi del Kosovo possano ricevere gli stipendi". L'Europa "deve guardare ai suoi interessi strategici e offrire qualcosa alla Serbia", ha aggiunto Vucic. (Seb)