Kosovo: Kfor, infondate le voci su divieto di accesso al nord a funzionari kosovari

- La missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) desidera "chiarire che le voci che circolano sui social media", secondo cui la Kfor vieterebbe ad alcuni funzionari kosovari di recarsi nel nord del Kosovo, "sono infondate". Lo riferisce una nota diramata dalla missione. La Kfor, prosegue il comunicato, non interferisce mai con la libertà di movimento degli individui in tutto il Kosovo. “Continuiamo a fornire un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità che vivono in Kosovo, in conformità con il mandato a noi conferito dalle Nazioni Unite, in ogni momento e in modo imparziale”, si legge nel comunicato. La Kfor è il terzo interlocutore in materia di sicurezza, dopo la missione di polizia del Kosovo e quella dello Stato di diritto dell’Ue (Eulex), con le quali Kfor lavora in stretto coordinamento. “Continuiamo a collaborare quotidianamente con le istituzioni del Kosovo”, conclude la nota.(Alt)