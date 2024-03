Kosovo-Serbia: vicepremier Bislimi, Belgrado rifiuta da un anno accordo normalizzazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno dopo l'accordo raggiunto a Bruxelles e l'allegato di attuazione a Ocrida sulla normalizzazione dei rapporti con il Kosovo, la Serbia continua a rifiutarsi di firmare e attuare il documento. Lo ha detto il vice primo ministro del Kosovo e capo negoziatore nei colloqui facilitati dall'Ue con la Serbia, Besnik Bislimi. "Durante quest’anno ci siamo trovati di fronte alle violazioni commesse dalla Serbia, alla sua escalation sul terreno, al rifiuto verbale e ufficiale dell'accordo e un continuo approccio distruttivo", scrive in un post su Facebook. "Il 27 febbraio a Bruxelles, il 18 marzo a Ohrid, il 14 settembre a Bruxelles, il 26 ottobre a Bruxelles e l'8 febbraio a New York, in cinque occasioni, abbiamo proposto pubblicamente la firma dell'accordo, ma ciò è stato respinto. Oltre a ciò, la Serbia ha violato otto articoli dell'accordo, il suo preambolo e gli articoli dell'allegato di attuazione", ha detto Bislimi. (Alt)