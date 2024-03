Serbia: Vucic, su nostra richiesta dichiarazione vertice Ucraina non menziona sanzioni contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione del vertice Ucraina-Europa sudorientale di Tirana, su richiesta della Serbia, non vengono menzionate le sanzioni contro la Russia o la sua influenza maligna. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo aver partecipato alla riunione plenaria dello stesso vertice, ripreso dalla stampa di Belgrado. Vucic ha quindi affermato che l'Ucraina "è amica della Serbia" e, soprattutto, "non riconosce l'indipendenza del Kosovo". "Non dimenticate perché è importante, a parte il fatto che questi sono i nostri amici slavi, dovete tenere presente che l'Ucraina non ha riconosciuto il Kosovo da nessuna parte. Nella mia presentazione ho detto che l'Ucraina è uno dei pochi Paesi che possono parlare di integrità territoriale, perché lei non ha calpestato l'integrità territoriale di qualcun altro, come ha fatto la maggior parte degli altri", ha detto Vucic. (segue) (Seb)