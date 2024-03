Imprese: Pro-Gest rinnova Cda, Zago confermato Ad e Iasi nominato Cro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare in qualità di Cro-Chief Restructuring Officer, Iasi avrà poteri operativi per gestire la nuova stagione della Società e le sue attività, a partire dalla revisione dei piani industriali e finanziari, la gestione delle prossime scadenze finanziarie della Società e delle sue controllate, nonché l’adozione di eventuali altre iniziative necessarie a seguito di un’attenta valutazione della struttura patrimoniale attuale del gruppo e delle operazioni recenti. Sergio Iasi ha accettato la nomina e ha già iniziato a lavorare con la direzione della Società e la famiglia Zago sui prossimi passi e le attività correlate. Iasi, infatti, vanta un'esperienza di successo nei processi di rilancio aziendale e la sua nomina segna un passo significativo nel rilancio finanziario e operativo della Società. (segue) (Com)