Energia: Algeria, inaugurato l'Istituto di ricerca sul gas del Gecf ad Algeri

- E' stata inaugurata oggi ad Algeri la sede dell'Istituto di ricerca sul gas (Gri) del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), il cui settimo vertice si terrà sabato, 2 marzo, nella capitale algerina. Il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha presieduto la cerimonia di inaugurazione dell'Istituto, situato nella sede del ministero dell'Energia e delle Miniere del Paese nordafricano, alla presenza del segretario generale del Gecf, Mohamed Hamel, del direttore generale del Gri, Azzedine Adjeb, e degli amministratori delegati di Sonatrach e Sonelgaz, rispettivamente Rachid Hachichi e Mourad Adjal. Nell'occasione, il ministro Arkab ha dichiarato che il Gri farà dell'Algeria un centro internazionale per lo sviluppo del gas e sarà una preziosa opportunità per incentivare e promuovere la ricerca scientifica e la formazione dei dirigenti del settore, oltre a sviluppare partnership con i centri di ricerca e le università dei Paesi membri del Gecf e dei centri collegati. Inoltre, il ministro algerino ha sottolineato la necessità di "impegnarsi per affrontare le sfide della ricerca scientifica e tecnologica nel settore del gas, al fine di preservare questa preziosa risorsa e utilizzarla in modo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future". (segue) (Res)