Energia: Algeria, inaugurato l'Istituto di ricerca sul gas del Gecf ad Algeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Istituto è quella di fornire un quadro di riferimento per la collaborazione scientifica e tecnologica, promuovendo lo scambio di informazioni, innovazione e formazione, oltre a facilitare il trasferimento e lo sviluppo di tecnologie lungo tutta la catena del valore del gas. Nello specifico, l'Algeria è stata scelta all'unanimità per ospitare la sede del Gri durante il sesto vertice dei capi di Stato e di governo del Gecf, tenutosi nel febbraio 2022 a Doha, la capitale del Qatar. Il centro di ricerca è stato creato nel 2018 e il suo comitato scientifico ha già tenuto 15 riunioni ed elaborato un primo progetto sui gas di scarico. Di recente, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa algerina "Aps", il direttore Adjeb ha dichiarato che l'Istituto arricchirà e svolgerà "un ruolo chiave" nel settore energetico attraverso la ricerca di nuovi strumenti tecnologici per lo sviluppo dell'industria del gas. (Res)