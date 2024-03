Migranti: Biden, non abbiamo più tempo, servono più risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie federali preposte alla gestione dell’immigrazione e delle richieste di asilo hanno “un disperato bisogno di maggiori risorse”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la sua visita in Texas, al confine tra Usa e Messico dove è in corso una crisi legata al crescente numero di migranti illegali in arrivo alla frontiera. “Non possiamo più aspettare: una riforma dell’immigrazione andava organizzata tanto tempo fa”, ha detto. (Was)