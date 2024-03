© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato di nuovo l’amministrazione Biden per la gestione della crisi dei migranti al confine con il Messico. Durante un discorso a Eagle Pass, in Texas, durante la sua visita odierna alla frontiera, Trump ha affermato che il Paese è “devastato a causa dei crimini di Biden”. (Was)