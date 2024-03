G20: manca l'accordo su questioni "geopolitiche", riunione Finanze si chiude senza documento ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa senza un comunicato ufficiale la riunione Finanze dei Paesi del G20, tenuto in questi giorni San Paolo, Brasile. Le delegazioni, come ha spiegato il ministro delle Finanze nel Brasile, Fernando Haddad, non hanno trovato l'accordo sulle questioni "geopolitiche", denunciando differenze non risolte tra le posizioni sulle crisi in corso, a partire dalla guerra in Ucraina. "Siamo arrivati molto vicini a una nota che contenesse la questione guerra", ha detto Haddad, certificando però la fumata nera finale. "Avevamo nutrito la speranza che temi più sensibili, relativi alla geopolitica venissero esclusivamente trattati a livello diplomatico", ha detto Haddad, secondo cui, il mancato consenso sul tema, nella riunione dei ministri degli Esteri tenuta la settimana scorsa a Rio de Janeiro, ha "contaminato" la possibilità di decidere oggi. La presidenza del G20 ha pubblicato sul sito una dichiarazione, non ufficiale, in nove punti, contenente le intese raggiunte da ministri e governatori delle Banche centrali sui temi più strettamente finanziari. (segue) (Brs)