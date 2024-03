Italia-Usa: Meloni atterrata a Washington, poi a Toronto il 2 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata da pochi minuti in Maryland, per iniziare la sua visita a Washington e Toronto, organizzata per presentare le priorità della presidenza di turno italiana del G7. La premier ha in programma un incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden, alle ore 13 (le 19 in Italia) di venerdì primo marzo. La presidente andrà poi a Toronto, in Canada, il 2 marzo dove incontrerà il premier Justin Trudeau e parteciperá ad un evento con la comunità italiana. (Was)