Usa-Italia: vice segretario Campbell sente Guariglia, focus su G7, Gaza e Mar Rosso

- Il vice segretario di Stato Usa, Kurt Campbell, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. Il diplomatico statunitense, riferisce una nota, ha ringraziato le autorità italiane per il contributo alla sicurezza dell’Ucraina, facendo le sue congratulazioni per la presidenza di turno italiana del G7. Le parti hanno discusso la situazione nella Striscia di Gaza, ribadendo la necessità di proteggere i civili palestinesi durante le operazioni militari israeliane e rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla situazione nel Mar Rosso, alla luce degli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali. (Was)