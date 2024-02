Imprese: Pro-Gest rinnova Cda, Zago confermato Ad e Iasi nominato Cro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme a Francesco Zago, Valentina Zago siederà anche nel rinnovato Consiglio di Amministrazione come rappresentante degli azionisti, mentre il fondatore, Bruno Zago, ricoprirà il ruolo di presidente onorario del Gruppo. Questo aspetto conferma ulteriormente l'impegno totale della famiglia Zago in questa nuova fase della storia della Società, a supporto delle nuove professionalità che ne costituiranno il nuovo management team, al quale è affidato il delicato processo di riposizionamento del Gruppo. (Com)