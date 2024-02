Usa: Alabama, Assemblea legislativa approva misure per tutelare la fertilizzazione in vitro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione dei repubblicani ha portato alla rapida risposta dell’amministrazione Biden, che ha definito “oltraggioso” il voto della senatrice Hyde-Smith. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha affermato in una nota che la sentenza della Corte suprema dell’Alabama ha causato la “sospensione” della pratica del congelamento degli embrioni in gran parte dello Stato. “I repubblicani al Congresso si sono affrettati a ribadire il proprio sostegno alla fertilizzazione in vitro, ma hanno detto di no alla proposta presentata dalla senatrice Duckworth per introdurre maggiori tutele: ogni singola donna in questo Paese ha il diritto di prendere le decisioni che ritiene più opportune in merito alla propria famiglia”, ha detto, imputando nuovamente la situazione alla Corte suprema federale, che ha abolito il diritto costituzionale all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade. “Hanno aperto la strada all’agenda di alcuni repubblicani estremisti, che vogliono bloccare l’accesso delle famiglie ai servizi per la salute riproduttiva”, ha concluso. (segue) (Was)