Argentina-Italia: Amerigo Vespucci, sabato inizia mostra fotografica a Buenos Aires

- Sabato inizierà una mostra fotografica sulla Nave scuola Amerigo Vespucci della Marina militare italiana davanti all'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires. Lo ha affermato l'Ambasciata italiana in Argentina attraverso i social. "Vi invitiamo a venire a partire da sabato 2 marzo per apprezzare la mostra di immagini fotografiche", spiega il post, che informa che si terrà "sul perimetro esterno della nostra ambasciata in onore dell'arrivo della nave in Argentina". L'Amerigo Vespucci è la più antica unità in servizio della Marina militare italiana, costruita nel 1931, e arriverà al porto di Buenos Aires il 17 marzo. Ciò avverrà nel quadro del tour mondiale iniziato nel luglio dello scorso anno e che si concluderà nel febbraio 2025, che mira a far sbarcare la nave "in più di 30 porti in 28 paesi e cinque continenti", spiega il messaggio. La mostra potrà essere visitata all'angolo Billinghurst e Avenida del Libertador della Città di Buenos Aires. Non è stato ancora definito quando finirà.(Abu)