Argentina-Usa: G20, ministro Caputo incontra Yellen

- Il ministro dell'Economia argentino, Luis Caputo, ha incontrato la segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, a margine della riunione Finanze dei G20 in corso a San Paolo, Brasile. Yellen, si legge in una nota del governo argentino, ha sottolineato che esistono "molte aree di collaborazione tra gli Stati Uniti e l'Argentina sui temi che si discutono nell'agenda finanziaria del G20 di quest'anno" e ha auspicato "un rapporto attivo e costruttivo tra il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti e ministero dell'Economia argentino". Caputo ha anche incontrato il ministro finanziario tedesco, Christian Lindner, con cui hanno discusso "delle opportunità che si aprono con le riforme promosse in aree di interesse comune per gli investimenti delle aziende tedesche in settori strategici per entrambe le nazioni". (segue) (Brs)