G20: ministro Finanze Brasile, in documento finale non si è trovato accordo su temi geopolitici

- I Paesi del G20, riuniti a San Paolo (Brasile) per la ministeriale Finanze, non hanno trovato l'intesa sul modo in cui includere i temi geopolitici nella dichiarazione finale. Lo ha detto il ministro dell'Economia del Brasile, Fernando Haddad, nella conferenza stampa di chiusura. "Per quanto riguarda le questioni di natura economica e finanziaria, quelle iscritte nel tema della presidenza di turno del Brasile, le parti hanno raggiunto un consenso", ha detto Haddad certificando, al tempo stesso, che i Paesi non hanno trovato intesa sui riferimenti alle crisi internazionali in corso. "Avevamo nutrito la speranza che temi più sensibili, relativi alla geopolitica venissero esclusivamente tratatti a livello diplomatico", ha detto Haddad, secondo cui, il mancato consenso sul tema, registrato la settimana scorsa a io de Janeiro tra i ministri degli Estri, ha "contaminato" la possibilità di decidere oggi. (Brs)