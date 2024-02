Migranti: Biden a Trump, lavoriamo insieme per risolvere la crisi al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato il suo predecessore, Donald Trump a “unirsi a me” per risolvere la crisi dei migranti al confine con il Messico. Durante un discorso a Bronwsville, in Texas, mentre è in corso una visita analoga di Trump a Eagle Pass, Biden ha chiesto a Trump di “presentare una proposta seria invece di limitarsi a dire al Congresso di bloccare le nostre”. Insieme, ha aggiunto, “possiamo farcela”. (Was)