- Un taglio dei tassi potrebbe dare un impulso alla crescita dell'economia europea. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine della riunione Finanze dei Paesi del G20 in corso a San Paolo, Brasile. "Forse un allentamento sui tassi potrebbe contribuire a una situazione di crescita economica, che in questo momento in Europa langue", ha detto Giorgetti.(Brs)