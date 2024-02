G20: Giorgetti, al momento non c'è accordo sulla dichiarazione finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delegazioni dei Paesi del G20 riuniti a San Paolo, Brasile, non hanno ancora trovato un accordo sulla dichiarazione finale. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Cè una discreta discussione in questo momento sullo statement finale su cui non c'è accordo al momento", ha detto Giorgetti. Una discussione che risente della difficoltà di riflettere la situazione di crisi in Europa dell'est. "Da dopo l'inizio della guerra, ogni G20 diventa sempre più complicato a trovare formule chiare e nette di condanna dell'aggressione russa in Ucraina", ha detto il ministro. (Brs)