Cultura: addio a Paolo Taviani, il cordoglio del sottosegretario Borgonzoni

- "Dopo Vittorio, perdiamo anche Paolo. Saremo sempre riconoscenti ai fratelli Taviani per aver dato lustro nel mondo al cinema italiano con il loro talento e la loro passione, regalandoci film entrati nella storia. Mi stringo ai suoi familiari, le mie più sentite condoglianze". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Cultura ed esponente della Lega, Lucia Borgonzoni, commentando la notizia della scomparsa del regista Paolo Taviani. (Com)