Usa: perquisizioni Fbi in due case appartenenti ad una consigliera del sindaco di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) hanno effettuato perquisizioni in due abitazioni di proprietà di Winnie Greco, consigliera del sindaco di New York, Eric Adams, e direttrice per gli affari asiatici del suo ufficio. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che le perquisizioni sono state effettuate nel quadro di una indagine avviata dall’ufficio del procuratore di Brooklyn, e che una operazione analoga sarebbe stata condotta sempre oggi presso una terza struttura non identificata. Un portavoce dell’ufficio di Adams ha riferito al quotidiano che il sindaco non è stato accusato di nulla. “La nostra amministrazione ha sempre rispettato la legge, e ci aspettiamo lo stesso da ognuno dei nostri dipendenti”, ha aggiunto. (segue) (Was)