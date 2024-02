Usa: si dichiarerà colpevole il militare che ha pubblicato documenti di intelligence su Discord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aviere statunitense Jack Teixeira, responsabile della diffusione in rete di centinaia di documenti classificati del Pentagono, ha accettato di dichiararsi colpevole all’udienza in programma lunedì prossimo a Boston, in Massachusetts. Gli avvocati del giovane militare, che inizialmente ha affermato di volersi dichiarare non colpevole, hanno comunicato la nuova decisione negli atti depositati oggi in tribunale. Teixeira, che ha servito nella Guardia nazionale del Massachusetts, è accusato di avere raccolto e fotografato centinaia di documenti di intelligence, sfruttando la sua autorizzazione in qualità di tecnico informatico presso una base militare a Cape Cod, pubblicandoli poi sulla piattaforma Discord. Il materiale pubblicato dall’aviere riguarda diversi dossier internazionali, tra cui la guerra in Ucraina, lo sviluppo di droni spia da parte della Cina, il programma nucleare della Corea del Nord, i conflitti in Medio Oriente e il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Il militare è stato arrestato il 13 aprile del 2023, e nei suoi confronti sono stati emessi sei capi di imputazione per avere raccolto e diffuso illegalmente materiali secretati. Se condannato, rischia fino a 25 anni di carcere. (Was)